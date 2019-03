Un institutionnel américain signalé dans un investissement de 10 millions $ dans le solaire off-grid au Tchad

(Agence Ecofin) - Pour son premier investissement au Tchad, l’Oversity Private Investment Corporation (OPIC) a ciblé le secteur énergétique.

L’institution qui finance les investissements des firmes américaines dans des pays émergents est annoncé dans une opération de 10 millions $ destiné à financer la mise en place de solutions solaires hors réseau.

FinLux Ellen Sarl, la firme qui bénéficiera de cette ressource se chargera, avec l’équipementier militaire américain Bren-Tronics Inc, de concevoir des appareils solaires au profit d’entreprises et de particuliers tchadiens.

Le taux d’électrification dans ce pays est l’un des plus faibles en Afrique subsaharienne. Moins de 5 % selon les données de la Banque mondiale.

En dehors du secteur des énergies solaires, l’OPIC a annoncé lors de la tenue de dernier conseil d’administration des investissements de plus de 895 millions $ en 2019 dans les domaines du transport et des technologies en Afrique, en Asie et Amérique latine.

Chamberline Moko