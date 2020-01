Égypte : la China Gezhouba mettra en place 500 MW de centrales solaires en trois ans

(Agence Ecofin) - La China Gezhouba Group Company vient de signer un contrat en Égypte pour la mise en place de 500 MW de centrales solaires. Cette capacité proviendra de plusieurs centrales réparties sur l’ensemble du territoire, affirme Renewables Now.

Le contrat a une valeur de 287,5 millions $ et prévoit que l’entreprise développe, construit et met en service les différentes infrastructures électriques. Il a une durée de validité de 3 ans, rapporte le média.

La mise en place de ces centrales entre dans le cadre de la 2035 Integrated Sustainable Energy Strategy qui ambitionne de faire passer la part du renouvelable dans le mix énergétique à 20 % en 2022 et à 42 % en 2035. Cela se traduira par la mise en place de 61 GW de centrales à énergie renouvelable à l’horizon 2035.

Ce parc sera constitué de 31 GW de centrales solaires photovoltaïques, 12 GW de centrales solaires thermiques à concentration et 18 GW d’éolien. Pour atteindre cet objectif, le rythme de mise en place de ces centrales devra être accéléré selon l’Agence internationale des énergies renouvelables. Actuellement, la puissance renouvelable du pays s’établit à 5,5 GW dont 2,8 GW d’hydroélectricité et 2,7 GW de solaire et d’éolien.

Gwladys Johnson Akinocho

