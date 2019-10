Cameroun : de l’énergie solaire pour de 6000 femmes et jeunes filles du Nord et de l’Extrême-Nord, avec le soutien de l’Inde et de l’Unesco

(Agence Ecofin) - A travers le ministère de l’Eau et de l’Énergie, le gouvernement camerounais a signé, le 26 septembre 2019, une convention de partenariat avec le Bureau régional de l’Unesco. Elle porte sur le lancement du projet « Scaling-up rural households’Use of renewable energy and energy efficient technologies ».

Ce projet, qui bénéficie aussi de la contribution de l’Inde, cible 1000 foyers et plus de 6000 femmes et jeunes filles dans les régions camerounaises du Nord et de l’Extrême-Nord. Il permettra principalement de favoriser l’accès à l’électricité fournie par des panneaux solaires.

Dans le même temps, précise-t-on au ministère de l’Eau et de l’Énergie, le projet intègre une composante sensibilisation à l’utilisation des énergies renouvelables et fourniture des technologies pouvant éviter l’utilisation du bois de chauffage. Cette pratique, nocive pour le fragile écosystème du septentrion, est pourtant très répandue dans cette partie du Cameroun.