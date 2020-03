Tanzanie : Greenlight Planet assure l’accès à l’électricité solaire offgrid à 1,5 million de personnes en 9 ans

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, le fournisseur de solutions solaires hors réseau Greenlight Planet a annoncé avoir donné accès à l’énergie à plus de 1,5 million de personnes en neuf ans. Ses produits Sun King ont été distribués à plus de 300 000 ménages, permettant d’éviter l’émission de 300 000 mètres cubes de CO 2 et la réalisation de 30 millions $ d’économies par ces consommateurs, affirme la compagnie.

« Grâce à la technologie de pay-as-you go, les clients ont la possibilité de payer leurs produits Sun King en plusieurs tranches, ce qui leur permet de réaliser des économies, d’accroître la productivité de leurs activités génératrices de revenus et d’offrir de meilleures conditions d’études à leurs enfants. L’accroissement de l’accessibilité pour les clients, associé à notre réseau de près de 800 agents de vente et à plusieurs partenariats stratégiques de distribution, nous aide à fournir une énergie propre et fiable aux populations dispersées des zones rurales tanzaniennes qui n’ont pas accès à l’énergie », a affirmé Dhaval Radia, le vice-président de Greenlight Planet.

Au cours des cinq prochaines années, la compagnie ambitionne d’atteindre 1 million de personnes supplémentaires.

La Tanzanie s’est donnée pour objectif de donner accès à l’électricité à toutes ses localités rurales d’ici 2021.

Gwladys Johnson Akinocho

