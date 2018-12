Afrique du Sud : la centrale solaire thermodynamique de Karoshoek (100 MW) est entrée en service

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la centrale solaire de Karoshoek Solar One est entrée en service.

L’infrastructure, d’une capacité de 100 MW, est une centrale solaire thermodynamique qui utilise la chaleur du solaire pour chauffer un liquide caloporteur qui fait à son tour fonctionner une turbine à vapeur qui génère de l’électricité

Le projet inclut également le stockage d’une partie de l’énergie produite, ce qui permet à la centrale de fournir de l’énergie même après le coucher du soleil.

L’infrastructure est située à 30 km à l’Est de la localité d’Upington. Elle a été co-développée par Emvelo, Industrial Development Corporation et l’énergéticien espagnol Cobra. Ces organisations détiennent respectivement 15 %, 20 % et 20 % du projet. Le reste des parts est détenu par un fond fiduciaire local à hauteur de 15 %, à 20 % par la Public Investment Corporation et à 10 % par la Hosken Consolidated Investment.

La construction de la centrale a coûté 180 millions $ qui ont été mobilisés grâce à Absa, DBSA, IDC, Investec, Nedbank, Standard Bank, PIC et Vantage Capital.

Gwladys Johnson Akinocho