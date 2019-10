Gabon : le groupe turc Desiba, constructeur de la centrale solaire de Doubou, a remis ses propositions tarifaires au gouvernement

(Agence Ecofin) - Le groupe Desiba, conduit par l’ambassadeur intérimaire de la Turquie au Gabon, a été reçu en audience ce 2 octobre 2019, par le ministre des Mines, de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Tony Ondo Mba. Au centre des échanges, l’état d’avancement du projet de construction de la centrale solaire de Doubou, située à quelques kilomètres de Mouila au sud du pays.

Au sortir de l’audience, on a appris que les travaux de construction de cette centrale, d’une capacité totale de 20 MW, et des lignes associées avancent normalement. Des orientations ont en plus été transmises aux services techniques afin d’étudier les propositions tarifaires faites par Desiba. C’est à la suite de cette étude que le ministère des Mines, de l’Énergie et des Ressources hydrauliques donnera sa position sur la suite du projet.

À l’occasion, le ministre a par ailleurs indiqué au groupe Desiba, l’intérêt que les énergies renouvelables revêtent pour le Gabon. Le pays entend en effet inverser le mix énergétique actuel. À ce jour, la production de la Société d’eau et d’énergie du Gabon (SEEG) est trop déséquilibrée au bénéfice du thermique (gasoil, gaz) et au détriment des énergies renouvelables (hydrauliques, solaires). Ce qui engendre d’ailleurs un coût très élevé pour les usagers.

