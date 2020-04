Égypte : la MIGA garantit six centrales solaires de Scatec à hauteur de 52 millions $

(Agence Ecofin) - Face aux effets de la pandémie du Covid-19, l’Agence de garantie multilatérale des investissements (MIGA) de la Banque mondiale a alloué une garantie à Scatec Solar pour l’exploitation et la maintenance de 6 centrales solaires en Égypte. La garantie de 52,3 millions $ couvre les investissements de l’énergéticien contre le risque d’inconvertibilité de devise et de restriction des transferts de fonds pour une durée de 15 ans.

« Face à l’incertitude résultant de la pandémie, la MIGA demeure engagée à aider à la mobilisation des investissements étrangers directs en supportant les investisseurs qui accompagnent l’Égypte dans l’atteinte de ses objectifs à long terme en matière de diversification de son mix énergétique », a affirmé Hiroshi Matano, le Vice-président exécutif de la MIGA.

Les six centrales concernées ont chacune une capacité de 65 MW et ont été construites à Benban dans le cadre de la politique d’énergie renouvelable mise en œuvre par l’Égypte. Les projets ont nécessité un investissement de 446 millions $ et permettent d’alimenter plus de 420 000 ménages.

Gwladys Johnson Akinocho

