Sénégal : la centrale solaire de Ten Mérina (30 MW) sera inaugurée en janvier 2018

(Agence Ecofin) - « Nous n’attendons que l’inauguration mais tout est prêt.» C’est ainsi qu’Amadou Thiam, le responsable de l’exploitation de la centrale solaire de Ten Mérina, au Sénégal, a annoncé l’inauguration de l’infrastructure qui aura lieu au cours du mois de janvier 2018. Selon le responsable, elle fournit en effet ses 30 MW d’énergie au réseau électrique, depuis novembre 2017.

La construction de la centrale solaire de Ten Mérina a été faite par les entreprises françaises Eiffage, Solairedirect et Meridiam. Elle a duré environ un an et coûté 43 millions € (plus de 30 milliards de francs Cfa). Son financement a été assuré à hauteur de 34,5 millions € par la Proparco, la branche de l’Agence française de développement (Afd) consacrée aux investissements privés, et Bio, une institution financière de développement belge.

L’inauguration de cette centrale entre dans le cadre de la politique énergétique du Sénégal qui ambitionne de satisfaire 20% de son énergie, grâce au solaire.

Gwladys Johnson Akinocho