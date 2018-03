Madagascar : 6 candidatures présélectionnées pour la construction d’une centrale de 25 MW

(Agence Ecofin) - A Madagascar, 6 candidats ont été sélectionnés pour la phase finale du marché public relatif à la construction d’une centrale solaire de 25 MW. L’infrastructure sera mise en place dans le cadre du programme Scaling Solar de la Banque mondiale qui ambitionne de réduire le temps d’implantation de ce type d’infrastructure.

Les entités choisies par le Ministère de l’eau, de l’énergie et des hydrocarbures sont : Acciona Energia SAU, Globeleq Africa Holdings Ltd et Ormat Technologies. Elles sont en concurrence avec GreenYellow SAS et Omnicane Ltd réunies en consortium, Mulilo Group Holdings et Voltalia SA réunis en un groupement et un consortium composé d’Al Nowais Investment LLC et Aldwych Power Holdings.

Les différentes entités devront soumettre leurs propositions techniques et financières pour évaluation.

Gwladys Johnson Akinocho