Côte d’Ivoire : près de 6000 édifices religieux recensés dans le seul district

(Agence Ecofin) - Selon les résultats partiels de la première phase de l’opération visant à recenser et localiser les associations cultuelles, lieux de culte et édifices religieux en Côte d’Ivoire, ce sont 5890 entités culturelles et édifices religieux, toutes obédiences confondues, qui ont été identifiés dans le district d’Abidjan, au 02 mai 2018.

Lancée officiellement le 25 octobre 2017, par la Direction générale des cultes du ministère ivoirien de l’Intérieur, cette opération de recensement a été confiée à un opérateur technique, à savoir Comafrique Technologies.

L’objectif poursuivi, consiste, selon les autorités ivoiriennes, en une meilleure gestion du paysage religieux, tout en se dotant de moyens de contrôle et d’assainissement de ce secteur. Ce qui contribuera ainsi à l’élaboration d’une politique nationale des cultes, en vue de lutter de manière efficace contre tous les nouveaux types de menaces terroristes.

Il s’agira également d’identifier les leaders religieux, de réviser la procédure de reconnaissance ou d’agrément des associations religieuses, de réglementer la création des espaces de culte et la construction des édifices religieux.

Ce projet se déroulera en deux phases, dont la première dans le district d’Abidjan comprenant les dix communes de la ville, et les sous-préfectures d’Anyama, Bingerville, Brofodoumé et Songon. Cette phase prendra fin le 21 mai 2018. La seconde phase de l’opération concernera, quant à elle, tout le reste du pays.