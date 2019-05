Ghana : 200 millions $ de la Banque mondiale pour lutter contre les inondations à Accra

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale va décaisser 200 millions $ en faveur du Ghana, dans le cadre d’un programme de lutte contre les inondations dans la région du Grand Accra, une des dix grandes régions du pays. C’est ce qu’a annoncé l’institution dans un communiqué publié cette semaine.

Le nouveau financement devrait être accordé dans le cadre du projet Développement résilient et intégré du Grand Accra (GARID). Il permettra d’améliorer la gestion des risques d’inondation, la gestion des déchets solides ainsi que l’accès aux infrastructures et services essentiels dans certaines communautés cibles des villes de la région, notamment dans la capitale.

« Environ 3,2 milliards $ d’actifs économiques risquent actuellement d’être inondés dans la région du Grand Accra », indiquait Asmita Tiwari, chef d’équipe du projet GARID, cité par Ghana News Agency.

Et d’ajouter : « Le projet GARID apporte une approche intégrée, multisectorielle et à long terme pour atténuer les effets des inondations persistantes dans la région et permettra ainsi une croissance économique accrue, l’inclusion sociale, la préparation aux catastrophes et au changement climatique des établissements résilients et la durabilité environnementale ».

Notons que près de 2,5 millions de personnes devraient bénéficier de la première phase du projet, visant le bassin de la rivière Odaw, avant de s’étendre à 4,6 millions de personnes.

Moutiou Adjibi Nourou