La BAD alloue 24,7 millions $ au Zimbabwe pour les reconstructions après le cyclone Idai

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement a alloué un financement de 24,7 millions $ au Zimbabwe pour soutenir son processus de reconstruction après le passage du cyclone Idai. Ce financement est destiné à la restauration du cadre de vie et des infrastructures dans les aires les plus affectées par ce phénomène météorologique extrême.

« En tant que votre banque, nous resterons avec vous et supporterons vos efforts pour raviver l’économie et mettre en place des politiques tournées vers le marché », a affirmé Damoni Kitabire, le directeur de la BAD pour le Zimbabwe.

Le Programme de résilience et d’opérations d’urgence post-cyclone Idai qui sera mis en œuvre grâce à ce financement, recevra également un apport financier de 3,2 millions $ fourni par le gouvernement zimbabwéen. Le Bureau des Nations unies pour les Services d’appui aux projets (UNOPS) mettra en œuvre le programme sur une période de trois ans. Un accent particulier sera mis sur les rénovations et les reconstructions dans les districts de Chimanimani et de Chipinge dont les 434 000 habitants ont été les plus touchés par le cyclone.

Rappelons qu’aux lendemains de la catastrophe survenue en mars 2019, la BAD avait alloué 250 000 $ en appui à l’aide humanitaire qui avait été déployée.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

15/03/2019 - La BAD va doubler ses investissements sur le climat pour atteindre 25 milliards de dollars USD entre 2020 et 2025