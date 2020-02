Burkina Faso : l’Union européenne va octroyer 11,45 millions d’euros pour l’aide humanitaire

(Agence Ecofin) - L’Union européenne (UE) a annoncé, mercredi 26 février, l’octroi d’une première enveloppe de 11,45 millions d’euros pour soutenir les projets d’aide humanitaire au Burkina Faso, en 2020. L’information a été donnée à travers un communiqué qui fait suite à la visite effectuée, le mardi 25 février, par des représentants de l’UE dans le centre-nord du pays, afin de rencontrer les personnes déplacées.

« Cette aide financière permettra de fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux populations d’accueil touchées par le conflit armé en cours ; répondre à la crise alimentaire et nutritionnelle ; et renforcer les capacités des organisations locales à se préparer et à faire face aux situations d’urgence », indique le communiqué.

Le commissaire à la gestion des crises de l’UE, Janez Lenarčič, a toutefois précisé que « l'aide humanitaire n'est pas une solution durable et les causes de la crise doivent être traitées. Seule une réponse intégrée permettra d'assurer la sécurité des populations, de répondre à leurs besoins et leurs aspirations et rétablir la confiance au sein des territoires affectés par la crise ».

Depuis janvier 2016, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes dans plusieurs de ses régions, qui ont coûté la vie à des centaines de personnes et entraîné la fuite de milliers de civils ainsi que la fermeture d’infrastructures communautaires.

L’aide allouée par l’UE en faveur des personnes dans le besoin au Burkina Faso, depuis l’insurrection de 2014, est estimée à plus d’un milliard d’euros.

André Chadrak