Sahel : 5 millions d'enfants auront besoin d'une aide humanitaire en 2020, une hausse de 16,2% par rapport à 2019 (UNICEF)

(Agence Ecofin) - En 2020, près de 5 millions d’enfants auront besoin d’une aide humanitaire dans la région du Sahel. C’est ce qu’a annoncé le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) dans un communiqué publié cette semaine.

Ce chiffre est en hausse de 16,2% par rapport aux 4,3 millions d’enfants en situation de besoin humanitaire en 2019. Cette augmentation est due à une résurgence des violences dans le Sahel qui ciblent les civils et les enfants, ainsi qu’à une flambée des enlèvements et recrutements d’enfants dans des groupes armés.

L’UNICEF indique que l’année dernière, les attaques contre les enfants ont connu un pic, par exemple au Mali où 571 violations graves contre les enfants ont été enregistrées au cours des trois premiers trimestres de 2019, contre 544 en 2018. Le Burkina Faso et le Niger sont les autres principaux Etats touchés par le phénomène, qui a entraîné la fermeture de milliers d’écoles. L’institution estime également que cette année « plus de 709 000 enfants de moins de 5 ans souffriront d’une malnutrition aiguë et auront besoin de traitements vitaux, dans la région du Sahel central ».

Appelant les « gouvernements, les forces armées, les groupes armés non étatiques et les autres parties du conflit à cesser les attaques contre les enfants », l’UNICEF a annoncé avoir lancé un appel pour la mise en œuvre de son plan de réponse humanitaire dans la région en 2020. Pour ce faire, l’institution envisage de mobiliser plus de 208 millions $.

Moutiou Adjibi Nourou