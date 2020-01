Ethiopie : le HCR lance un appel de fonds en vue de mobiliser 658 millions $ pour venir en aide à 735 000 réfugiés

(Agence Ecofin) - L'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et ses partenaires ont lancé, le 24 janvier dernier, un appel de fonds international en vue de mobiliser 658 millions $ en vue de venir en aide à plus de 735 000 réfugiés, ainsi qu’à plus d’un demi-million de leurs hôtes éthiopiens en 2020.

A travers le Plan d’aide aux réfugiés en Ethiopie qui comprend les efforts du HCR et de 57 autres partenaires humanitaires, cet appel de fonds vise à « combler d’énormes lacunes en matière de santé et de nutrition, d’éducation et d’hébergement tout en investissant dans des secteurs tels que l’assainissement, l’énergie et les moyens d’existence ».

Selon le HCR, cet appui financier est essentiel pour garantir la mise en œuvre du large éventail de droits accordés aux réfugiés par l’Ethiopie au cours des trois dernières années. Il s’agit notamment des réformes législatives sur le droit de travailler et d’accéder aux services sociaux, facilitant ainsi l’intégration des réfugiés au sein des communautés.

L’Ethiopie constitue le plus grand pays d’accueil de réfugiés en Afrique, devant le Kenya depuis juillet 2014. Elle accueille actuellement plus de 735 000 personnes de 26 nationalités différentes, la majorité provenant du Soudan du Sud (329 123), de Somalie (191 575), d’Erythrée (139 281) et du Soudan (42 285).

Selon le HCR, ces chiffres sont susceptibles d’augmenter significativement dans le courant de l’année, car le pays continue de recevoir des réfugiés, avec près de 100 000 nouvelles arrivées, l’année dernière.

L’Ethiopie est également confrontée à des problèmes de déplacement interne et d’insécurité alimentaire. De ce fait, 8,4 millions de personnes auront besoin d’une aide humanitaire en 2020.