(Agence Ecofin) - Des réfugiés présents au Cameroun bénéficieront très prochainement d'un programme conjoint qui regroupe le Comité international de secours (IRC) et la fondation du groupe financier américain Citibank. Ces deux dernières années, l’initiative a déjà apporté un soutien à près d’un millier de jeunes, à Athènes en Grèce, à Amman en Jordanie, et à Yola dans le nord-est de l’Algérie.

La nouvelle phase du partenariat prévoit un élargissement à d’autres villes en Allemagne, au Liban et au Cameroun. La région concernée devrait être celle de l'Extrême-Nord, selon des sources proches de la filiale camerounaise du groupe bancaire. La zone continue en effet, de subir la pression économique et sociale du fait du conflit que lui impose le mouvement armé Boko Haram.

L’expansion de ce programme dénommé « Rescuing Futures », fait suite à une rencontre lors de l’Assemblée générale 2019 de l’Organisation des Nations unies à l’occasion de laquelle Citi et l’IRC, ainsi que d’autres responsables d’entreprises ont pris position en faveur des réfugiés dans le monde. Ils ont aussi invité les Etats à en faire plus, en commençant par inclure les réfugiés dans leurs mesures et leurs plans de réalisation des objectifs de développement durable (ODD), ainsi qu’avec des politiques favorables à l’accès économique et à l’inclusion des réfugiés, et notamment des femmes.

La forme que prendra le programme au Cameroun ainsi que le nombre de personnes ciblées ne sont pas encore connus. « En plus des formations, mentorats et aides, l’un des volets importants du programme consiste à nouer un dialogue avec les responsables urbains et communautaires pour renforcer la cohésion sociale et jeter des passerelles vers le marché du travail local », expliquent les deux partenaires dans une communication conjointe, le 24 octobre 2019.

Idriss Linge