Les Pays-Bas allouent 28 millions $ à la résilience des systèmes alimentaires au Soudan, en Somalie et au Soudan du Sud

(Agence Ecofin) - Le Royaume des Pays-Bas vient d’accorder un financement de 28 millions $ pour le renforcement de la résilience des chaînes de production agricole de la Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud.

Ce financement ira au profit du programme de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires dans les crises prolongées (FNS REPRO), mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). L’objectif du programme est de démontrer que les interventions de développement, centrées sur le renforcement des moyens de subsistance à long terme peuvent être menées à grande échelle, même dans les régions aux situations instables.

« Les pays et les régions affectés par des crises prolongées sont souvent dépendants de l’aide humanitaire et décrits comme des zones où le développement agricole et rural ne peut intervenir à grande échelle. Notre travail consiste à démontrer que cela est faux. Nous savons que cela est possible. C'est pourquoi ce projet comprend un programme d'apprentissage qui aidera à analyser les exemples de réussites qui peuvent être répliqués dans d'autres communautés confrontées aux mêmes défis », a affirmé Qu Dongyu (photo, droite), le directeur général de la FAO.

« Il s'agit d'un grand pas en avant, dans le cadre de nos efforts collaboratifs qui font suite à la résolution du Conseil de sécurité de l'année dernière portant sur les conflits et la sécurité alimentaire. Grâce au FNS-REPRO, nous adopterons une nouvelle manière de travailler dans les contextes humanitaires, une méthode qui reconnaîtra que les initiatives de développement rural sur le long terme - même en situation d'instabilité prolongée - ont un rôle considérable à jouer dans la prévention et l'atténuation des crises alimentaires », a affirmé, pour sa part, Sigrid Kaag (photo, gauche), la ministre néerlandaise du Commerce extérieur et de la Coopération pour le Développement.

Les actions du FNS-REPRO se concentreront sur trois principaux aspects. L’amélioration de l’accès des communautés rurales aux ressources naturelles et à leur gestion ; l’amélioration des moyens de subsistance, à travers la création de nouveaux maillons dans la chaîne de valeur agricole ; l’amélioration de la capacité des populations à tirer profit de ces nouvelles opportunités. En outre, ces actions prendront en compte l’identification et l’atténuation des risques afin de rendre ces moyens d’existence plus résilients, tout en améliorant la sécurité alimentaire.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

02/07/2019 - Finance Climat : les investissements actuels sont très insuffisants selon les experts