Les États-Unis fourniront 170 millions $ d'aide humanitaire à l'Ethiopie

(Agence Ecofin) - Les Etats-Unis déploieront environ 170 millions $ d’aide humanitaire en faveur de l’Ethiopie, a indiqué mardi, un communiqué de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Selon l’institution, ce nouveau programme d’aide humanitaire, devrait permettre de porter assistance à environ 8,5 millions de personnes en situation d’urgence humanitaire. Les personnes déplacées suite à un conflit (entre les peuples autochtones) ou à une catastrophe naturelle dans le pays (la sécheresse principalement), devraient être principalement ciblées par le programme d'assistance.

Ainsi, les 170 millions $ d’assistance humanitaire comprendront entre autres, une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, des abris, de l’eau potable ainsi que des soins médicaux vitaux. Des programmes d’assainissement et d’hygiène devraient également être mis en place pour traiter et stopper la propagation des maladies.

Notons que ce nouveau programme porte à 802 millions $, le montant total de l’aide humanitaire apportée par les USA au pays est-africain depuis 2016.

Moutiou Adjibi Nourou