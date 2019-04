Ouganda : la Banque mondiale débloque plus de 150 millions $ pour un plan d'aide aux réfugiés

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient d’octroyer un nouveau financement de 150 millions $ en faveur de l’Ouganda. Les nouveaux fonds devraient permettre au pays de poursuivre son plan d’aide en faveur des réfugiés présents sur son territoire.

Ce financement permettra de mettre en œuvre le « Development Response to Displacement Impacts Project ». Couvrant 11 districts, ce projet vise à réduire la pression que le nombre de réfugiés exerce actuellement sur les services sociaux communautaires dans le pays. Il permettra également de renforcer la transparence et la responsabilisation, tout en s'attaquant à la gestion des risques sociaux et à la violence sexiste.

Avec plus de 1,2 million de réfugiés et demandeurs d’asile, l’Ouganda est la plus grande terre d’accueil de réfugiés en Afrique et la troisième au monde. La résurgence des crises au Soudan du Sud, en RDC et Centrafrique a accentué les arrivées de réfugiés dans le pays, ces dernières années.

Notons que cette nouvelle aide intervient après un précédent financement de 50 millions $, accordé en 2017 par l’institution au pays.

Moutiou Adjibi Nourou