Somalie : les Nations Unies tentent de mobiliser 1,6 milliard $ pour protéger 5,4 millions de personnes de la sécheresse

(Agence Ecofin) - Le bureau des Nations Unies en Somalie a lancé, la semaine dernière, un appel de fonds en vue de mobiliser de 1,6 milliard $, nécessaires pour la mise en œuvre d’un plan d'intervention humanitaire ciblant 5,4 millions de personnes dans le pays.

Selon l’organisation internationale, bien que des progrès aient été accomplis en 2017 afin d’éviter la famine dans le pays, des solutions à long terme en ce qui concerne notamment la sécheresse, les conflits et les déplacements de populations doivent encore être trouvées. « Je suis fier que nous ayons évité une possible famine l'année dernière. Des solutions durables, doivent être cependant trouvées afin d’éliminer la menace encore imminente de famine dans ce pays », a déclaré le coordinateur de l’aide humanitaire pour la Somalie, Peter de Clercq. Ajoutant que, « si nous ne continuons pas à sauver des vies et, parallèlement, à renforcer la résilience, nous ne ferons que retarder une famine, et non l’empêcher ».

En 2017, les déplacements de populations en Somalie ont atteint des niveaux sans précédent. Les besoins en sécurité alimentaire ayant presque doublé depuis 5 ans, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Par ailleurs, le nombre de Somaliens au bord de la famine a été multiplié par dix depuis l'année dernière. On estime également que 1,2 million d'enfants souffriront de malnutrition en 2018, dont 232 000 de malnutrition aiguë menaçant leur vie.