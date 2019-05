Somalie : 710 millions $ nécessaires pour prévenir une crise humanitaire due à la sécheresse

(Agence Ecofin) - En Somalie, les Nations unies (UN) estiment qu’il faut 710 millions $ en urgence afin de prévenir une crise imminente causée par la sécheresse. Selon les organisations d’aide, ces fonds serviront à fournir une assistance humanitaire vitale à 4,5 millions de personnes dans les régions les plus touchées, entre maintenant et décembre 2019.

« La situation de sécheresse en Somalie s’est rapidement détériorée avec une intensité encore jamais vue au cours des dernières décennies. Le pays est à un stade critique, mais avec des ressources suffisantes, nous pourrons réactiver les structures qui nous ont permis d’éviter la famine en 2017 », a affirmé l’UN dans un communiqué.

La saison pluvieuse de l’année 2019 a été un échec, avec une très faible pluviométrie, alors que le pays ne s’est pas encore remis de la sécheresse prolongée qui l’a touché en 2016 et 2017.

« Alors que nous œuvrons, sous le leadership des autorités somaliennes, à reconstruire la résilience du pays et à remédier aux causes sous-jacentes de ces crises récurrentes, il est important pour tout le monde, y compris les donateurs, le secteur privé, les populations et la diaspora, d'apporter une réponse collective dans le cadre des efforts de préventions », a affirmé George Conway, l’un des responsables de la mission humanitaire des Nations unies en Somalie.

Gwladys Johnson Akinocho