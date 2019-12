Niger : un plan d’urgence à 34 millions $ pour lutter contre l’insécurité alimentaire entre novembre 2019 et mars 2020

(Agence Ecofin) - Pour faire face à l’insécurité alimentaire qui menace une partie du pays, le gouvernement nigérien a conçu un plan d’urgence pour la période allant de novembre 2019 à mars 2020. Celui-ci est évalué à plus de 20 milliards FCFA (plus de 33,9 millions $), comme l’a révélé le président Issoufou Mahamadou, dans son message à la nation le 17 décembre 2019, à l’occasion de la fête de la République.

« Ce plan de soutien d’urgence prend notamment en compte la situation de la région de Diffa, éprouvée à la fois par la sécheresse, les inondations et l’insécurité. Du reste, pour cette région, un plan spécifique d’urgence de plus de 10 milliards FCFA est en cours d’exécution. Sur le plan général, le gouvernement concevra et mettra en œuvre le plan de soutien annuel traditionnel pour l’année 2019-2020 », a expliqué le chef de l’Etat.

Ces mesures d’urgence sont prises pour venir en aide aux 2 millions de personnes qui seront dans une insécurité alimentaire sévère, selon les projections, d’ici août 2020.

Il faut dire que les inondations qui ont détruit plusieurs hectares de terres et emporté de nombreux cheptels font craindre une mauvaise campagne agro-sylvo-pastorale 2019. Cependant, cette situation d’après le chef de l’Etat sera atténuée par les productions issues des cultures irriguées en cours.