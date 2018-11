Angola: l'ONU décaisse 465 millions $ pour des projets de développement

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies (ONU) va décaisser 465 millions $ pour financer des projets de développement en Angola, a indiqué la semaine dernière l’agence de presse Angop, citant une source officielle.

Selon le média angolais, le nouveau programme de financement devrait être octroyé via le Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD), l’une des institutions de l’organisation. Prévu pour être déployé au sud du pays, le nouveau projet devrait principalement viser les provinces de Huíla, Namibe et Cunene, et bénéficier à environ 1,1 million d’Angolais.

D’après Henrik Fredborg Larsen, directeur du PNUD pour l’Angola, les principaux secteurs bénéficiaires dudit projet devraient être ceux de l’eau et de l’agriculture. Grâce à cela, les responsables du programme espèrent appuyer les familles paysannes avec des outils agricoles (houes, charrues, tracteurs) à travers une ligne de crédit pour les petits et moyens agriculteurs, qui sera également destinée à financer la construction de réservoirs d’eau.

Notons que seulement 22% du financement, prévu pour s’étaler jusqu’en 2030, a été rendu disponible à ce jour. Les 78% restants devraient être mis en œuvre de façon progressive à compte de la première quinzaine du mois de janvier 2019.

Moutiou Adjibi Nourou