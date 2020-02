Niger : 1,6 million d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire (Unicef)

2,9 millions de personnes, parmi lesquelles 1,6 million d'enfants ont besoin d’une assistance humanitaire au Niger, déplore le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Cette situation est causée par la malnutrition, les épidémies récurrentes, les inondations cycliques, les sécheresses, les déplacements et l'insécurité.

«L’insécurité se propage à un rythme inquiétant dans la région centrale du Sahel. Les femmes et les enfants sont les premières victimes de la violence. Dans les communautés d’accueil déjà fragiles, le fardeau des déplacements forcés augmente la vulnérabilité des ménages et les risques pour la santé, la protection, la nutrition et l’éducation des enfants », a déclaré Dr Félicité Tchibindat, représentante de l’UNICEF, au terme d’une visite dans la région de Diffa.

Pour l’Unicef, il est plus que nécessaire aujourd’hui d’accorder une attention accrue à l’impact de l’insécurité sur les enfants et leurs familles.

Ses responsables lancent donc un appel à la solidarité de tous afin d’aider le gouvernement nigérien et ses partenaires à répondre aux besoins urgents de ces populations et à fournir une aide vitale pour améliorer leurs conditions de vie.