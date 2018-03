Mali : la Banque mondiale va octroyer 27,8 millions $ pour la protection du fleuve Niger

(Agence Ecofin) - Le Mali bénéficiera de 27,8 millions $ de la Banque mondiale pour la protection du fleuve Niger, a indiqué un communiqué de l’institution publié vendredi dernier.

Le communiqué indique que ces 27,8 millions $ se répartissent en un crédit et un don de l’Association internationale de développement (IDA), d’un montant de 13,9 millions $ chacun. Ce décaissement qui entre dans le cadre du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger (PREEFN), devrait permettre une gestion durable des transports et de l’accès à l’eau.

« Le projet bénéficiera aux opérateurs de transport, groupements ruraux, agriculteurs, pêcheurs, organisations de la jeunesse, femmes et personnes vulnérables dans les trois principales localités du delta, à savoir Kolongo, Kokry et Macina, soit environ 100 000 personnes.», a indiqué le communiqué de presse.

Rappelons que le Niger est le troisième fleuve d’Afrique et le premier d’Afrique de l’Ouest par sa longueur (4 200 kilomètres). Le delta intérieur du fleuve, situé au Mali, offre de nombreux services aux populations maliennes en matière de transport, d’alimentation en eau ou d’accès aux biens produits localement.

Moutiou Adjibi Nourou(stagiaire)