L’Onu va allouer 11 millions $ pour répondre aux besoins humanitaires, au Niger

(Agence Ecofin) - Dans l’optique d’appuyer les actions humanitaires au Niger, les Nations unies ont décidé d’octroyer au pays la somme de 11 millions de dollars (6,4 milliards FCFA), a annoncé Ursula Mueller, sous-secrétaire générale aux Affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d’urgence du Bureau de la coordination des affaires humanitaires. C’était au sortir d’une audience avec le Premier ministre Brigi Rafini.

Cette décision a été prise « à l’issue de mes visites et des discussions avec les autorités », a-t-elle déclaré. Des visites qui ont permis aux Nations unies de constater l’hospitalité du Niger qui accueille en ce moment des réfugiés du Nigeria et du Mali fuyant des exactions dans leurs pays. Selon des chiffres du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), près de 442 449 demandeurs d’asile, refugiés, retournés et déplacés internes ont été accueillis au Niger, au 20 octobre 2019.

Cet appui sera effectué à travers le Fonds central de réponses aux urgences des Nations unies, géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).