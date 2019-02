Seul 4,5% de la population africaine en âge de travailler est au chômage (OIT)

(Agence Ecofin) - En Afrique, seulement 4,5% des 736,8 millions de personnes en âge de travailler, ne dispose pas d’un emploi. C’est ce qu’a indiqué l’organisation internationale du travail (OIT) dans un rapport publié cette semaine.

Si 36,6% de la population africaine en âge de travailler est hors du marché de l’emploi, le rapport indique également qu’environ 60% d’entre eux possèdent un emploi.

Cependant, l’institution indique que ce chiffre, en apparence flatteur, cache une réalité bien plus sombre.

En effet, la majeure partie des africains en âge de travailler ne dispose généralement que d’un emploi informel et de mauvaise qualité pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et échapper à la pauvreté.

« Une proportion non négligeable de la population active travaille donc dans des conditions caractérisées par l'insécurité, les bas salaires et l'absence de protection sociale, c'est-à-dire dans des activités comme l’auto emploi et le travail familial, qui représentent ensemble environ 68 % de l'emploi total dans la région.», souligne le rapport.

Notons que moins d’un travailleur africain sur trois (27,6%) est salarié avec une part plus élevée en Afrique du Nord (68,6%), qu’en Afrique subsaharienne (22,4%).

Moutiou Adjibi Nourou