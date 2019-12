Talent2Africa organise la première édition de l’Abidjan Young Leadership Forum pour promouvoir l’employabilité des jeunes

(Talent2Africa) - Talent2Africa, plateforme panafricaine leader de l'emploi cadre, a lancé ce jeudi 12 décembre la 1ère édition de l'Abidjan Young Leadership Forum, en présence d'une délégation du Ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ainsi que de nombreux décideurs économiques. Cet événement, qui a réuni plus de plus de 300 participants, vise à répondre aux défis de l’employabilité des jeunes en Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire.

L’Abidjan Young Leadership Forum s’inscrit dans la continuité des efforts menés par Talent2Africa en faveur de l’employabilité des jeunes en Afrique. Comptant pour un tiers de la population – une estimation qui devrait augmenter d’ici 2045 – les jeunes représentent 60% des chômeurs selon la Banque mondiale. Tandis que 20 millions de créations nettes d’emplois par an seront nécessaires sur les deux prochaines décennies pour « absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail », le Fonds monétaire international estime que seulement 10 millions sont créés chaque année. En organisant des événements favorisant l’égalité des chances et l’excellence, Talent2Africa offre la possibilité aux jeunes de rencontrer des décideurs publiques et privés, maximisant ainsi leurs opportunités de réussite dans le monde du travail et de l’entreprise.

Cette rencontre a été placée sous le signe de l’excellence et de l’innovation avec deux concours. Le premier, le concours C-I-Novant, a vu s’affronter des jeunes porteurs de projets en quête de financement et de mentorat. Le second, destiné aux diplômés en recherche d’emploi a pris la forme de job-dating avec différents acteurs institutionnels et privés internationaux (Google, MTN, PFO AFRICA, Tony Blair Institute …). Répartis en huit panels sectoriels – tourisme ; agro-business ; énergie et environnement ; santé ; transport ; banque, finance, assurances ; agro-industrie ; urbanisation –, les participants ont été parrainés par un sponsor issu du secteur d’activité en question, leur permettant de nouer des contacts durables et utiles à leur avenir professionnel. Enfin, l’Abidjan Young Leadership fut le lieu de plusieurs conférences portant sur des sujets tels que l’employabilité des jeunes en Côte d’Ivoire, la transformation digitale ou encore les métiers d’avenir.

« Conscients des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes africains dans leur insertion professionnelle, nous avons eu à cœur de créer un événement qui leur permettrait d’optimiser leurs chances d’être recrutés ou de se lancer dans l’entrepreneuriat. Nous en avions assez de les voir rêver d'un avenir meilleur ailleurs alors que tout est en Afrique. Abidjan Young Leadership Forum cherche à établir des solutions concrètes et durables, spécifiquement conçus pour la réussite des jeunes en Afrique. » ont déclaré Chams Diagne et Benoit Martin, les co-fondateurs de Talent2Africa.

Mise à l’honneur pour cette première édition de l’Abidjan Young Leadership Forum, la Côte d’Ivoire représente une partie conséquente des besoins en recrutement de jeunes talents de la région CEDEAO. Hub économique d’Afrique de l’Ouest, l’État ivoirien ambitionne d’atteindre l’émergence à l’horizon 2020. Pour y parvenir, le secteur privé a besoin de créer de la valeur en s’appuyant sur de nouveaux capitaux humains, aptes à porter la croissance du pays et sa diversification économique sur le long-terme.

« La Banque africaine de développement réitère son engagement à appuyer les Jeunes dans leur insertion sociale, qui se traduit par la mise à disposition d’un fond de 49 milliards par notre Institution. Au fait de la qualité des rencontres organisées par Talent2Africa, nous sommes heureux de supporter cette initiative qui, à terme, contribuera à améliorer les perspectives d’avenir des jeunes en Côte d’Ivoire, mais aussi en Afrique. » a déclaré Pierre-Justin Kouka, représentant de la Banque africaine de développement.

L’Abidjan Young Leadership Forum a été organisé par Talent2Africa, qui compte à son actif des rencontres de qualité telles quel’African Leadership Forum en Septembre 2018 à Paris en partenariat avec la Banque Mondiale et le Dakar Leadership Forum en juillet 2019. Développé en collaboration avec de nombreux partenaires tels que Sciences Po Paris, HEC Paris ou encore l’École Polytechnique pour l’éducation et Canal+, Le Monde Afrique ou RFI pour les médias, cet événement sera amené à se reproduire chaque année à Abidjan et dans tous les pays d’Afrique subsaharienne.

À propos de Talent2Africa

Talent2Africa - plateforme le leader panafricain de l’emploi cadre - contribue au développement des économies africaines en sélectionnant les meilleurs candidats cadres à l’échelle locale, régionale et internationale sur les postes clés qui impactent directement la réussite des entreprises africaines. Présente à Paris, Dakar, Casablanca, Nairobi, Maurice et Abidjan, Talent2Africa souhaite apporter sa contribution à la problématique de l’employabilité des jeunes en organisant dans les différents pays d’Afrique subsaharienne, des événements visant à favoriser l’égalité des chances et permettre aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent à travers un concours d’innovation et des rencontres directes avec des entreprises qui recrutent.