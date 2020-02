Kenya : le gouvernement espère récolter près de 50 millions $ grâce à la vente de logements abordables

(Agence Ecofin) - Le Kenya envisage de mobiliser près de 50 millions $ grâce à la cession de plusieurs logements abordables à des fonctionnaires, a-t-on appris cette semaine du site d’information kényan Business Daily Africa.

Au total, ce sont 1371 logements à bas coût qui seront cédés à plusieurs employés du secteur public. Ils sont situés dans les villes de Nairobi, Embu, Machakos, Kiambu et Kisumu, et sont composés de plusieurs unités ayant une à trois chambres à coucher.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du Big four agenda du président Uhuru Kenyatta, dont l’un des principaux points concerne la construction de plus de 500 000 unités de logements abordables d’ici 2025 dans le but d’améliorer l’accès de toutes les couches de la population à des maisons de qualité. Le programme soutenu par plusieurs institutions telles que la Banque mondiale devrait permettre de réduire de 60% le déficit en logements sociaux abordables.

Parmi les logements prévus pour être vendus aux fonctionnaires, 548 sont en construction à Nairobi, 220 à Embu, 200 à Machakos. A Kiambu, la vente concernera 193 maisons et 210 à Kisumu.

Notons que lesdits logements peuvent être payés en espèces, par le biais d'un prêt hypothécaire ou via une acquisition par un locataire. Les prix des logements varient de 1,5 million KES (14 743 $) à 5,4 millions KES (53 077 $).

Moutiou Adjibi Nourou