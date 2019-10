Paul Biya, en campagne en France pour mobiliser 100 milliards FCFA contre le sida, la tuberculose et le paludisme

(Agence Ecofin) - Le président de la République du Cameroun, Paul Biya (photo), est en France pour participer à la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se tient les 9 et 10 octobre, à Lyon.

« La participation du chef de l’Etat à cette conférence est une opportunité pour le Cameroun de mobiliser environ 100 milliards FCFA, pour la période 2021-2023, en faveur de la lutte contre les trois maladies », indique le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun.

Pour la période 2018-2020, le Fonds mondial et le gouvernement du Cameroun ont signé quatre accords de financement, d’une valeur globale de 108 milliards FCFA. Conformément à la politique d’allocation du Fonds mondial, pour accéder à la totalité du montant qui lui est alloué pour cette période, le pays doit respecter les exigences de cofinancement.

Fonds de contrepartie

Mais, selon le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, l’on observe, à ce jour, un retard du gouvernement camerounais à verser la totalité de ces fonds de contrepartie. Ce retard est d’autant plus inquiétant qu’il fait courir des risques d’interruptions des traitements qui auront des répercussions sur la santé des populations. Il s’agit notamment de celles qui sont hautement à risque comme les femmes, les personnes vivant avec le VIH et les jeunes adolescents. D’où l’urgence pour le pays d’honorer les fonds de contrepartie (20%).

Durant son séjour, Paul Biya présentera donc aussi les mesures prises par le gouvernement pour honorer ses engagements en la matière. Il s’agit notamment de « la création d’un compte spécial à la BEAC [Banque des Etats de l’Afrique centrale, Ndlr] pour [loger] les fonds de contrepartie des différents projets auxquels le Cameroun est engagé », révèle la présidence.

Selon la même source, les fonds de contrepartie non mobilisés à ce jour représentent 20 milliards FCFA sur un montant attendu de 21,6 milliards. A en croire la présidence, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) appuie la demande de la société civile camerounaise et s’active afin que le Cameroun puisse mobiliser les ressources nécessaires.

Prévalence

L’appui du Fonds mondial en faveur du Cameroun depuis 2003 est estimé à 315,32 milliards FCFA, à travers huit subventions pour le SIDA, sept pour le paludisme et quatre pour la tuberculose.

Malgré les progrès réalisés, indique le ministère de la Santé, le Cameroun a toujours une des prévalences du VIH (3,6%) les plus élevées d’Afrique de l’Ouest et du Centre, avec des pics très significatifs au sein des populations à risque (26% chez les travailleurs du sexe ; 20% chez les homosexuels, les jeunes filles et autres adolescents). La co-infection tuberculose-VIH reste élevée et se situe à 40%. Le paludisme représente 48% des décès d’enfants de moins de cinq ans.

Sylvain Andzongo