Angola : l’Unicef mobilise des fonds pour venir en aide aux populations touchées par la sécheresse

(Agence Ecofin) - Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) mobilise des fonds afin de venir en aide aux populations angolaises en proie à la sécheresse dans le sud de l’Angola.

Plus de 850 000 personnes sont touchées depuis octobre 2018 et pourraient bénéficier des fonds levés. La sécheresse touche également 1,1 million de têtes de bétail dont plus de 26 000 sont déjà morts.

En plus des moyens financiers, l’organisation internationale est également à la recherche de moyens techniques qui lui permettront de secourir ces personnes réparties dans les provinces de Cunene et de Namibe.

Son objectif est de collaborer avec les autorités locales à la définition d’une ligne d’action et d’intervention qui sera suivie dans le cadre du plan d’urgence mis en place par les autorités locales.

Récemment, le gouvernement a élaboré un projet de relèvement de la région composée des provinces de Cunene, Namibe et Huila après la sécheresse. Le projet qui est doté d’une enveloppe financière de 200 millions $ sera mis en œuvre entre 2019 et 2022.

Gwladys Johnson Akinocho