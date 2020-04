Au Mali, le Fonds spécial covid-19 reçoit du soutien

(Agence Ecofin) - Lancé par le Premier ministre malien le 30 mars 2020, le Fonds spécial de riposte au nouveau coronavirus (covid-19) mobilise des soutiens de taille. Celui des financiers maliens est le dernier en date.

Mercredi 8 avril 2020, lors d’une rencontre avec Boubou Cissé, l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF) a apporté une contribution de 670,5 millions FCFA à la campagne de solidarité contre le virus. Cet apport est le plus important enregistré depuis le lancement de ce fonds dont le premier donateur est l’homme d’affaires mauritanien, Tijani Ben Al Hussein, patron de Star Oil Mali, avec une enveloppe de 100 millions FCFA. Lundi 6 avril, les représentants du secteur privé ont mis la main à la poche en le dotant d’une enveloppe de 500 millions FCFA.

Depuis son lancement, plusieurs entreprises et personnalités du monde culturel et des affaires ont apporté leur participation à l’effort de mobilisation. On peut citer Vital Diop, le DG de la société malienne de Pari mutuel urbain (PMU-Mali) avec un chèque de 100 millions FCFA, la filiale malienne du groupe UBA (58 millions FCFA), Coris Bank (20 millions FCFA) ou l’artiste international malien Iba One (10 millions FCFA).

Pays où l’économie repose en partie sur les transferts de fonds, le Mali ne pourra compter que très peu sur sa diaspora dans cette guerre contre « un ennemi invisible », alors que depuis 2012, il fait face à une menace sécuritaire sans précédent.