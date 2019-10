Soudan du Sud : 9,5 millions € supplémentaires obtenus de l’UE pour aider les plus vulnérables à la crise alimentaire

(Agence Ecofin) - L’Union européenne a consenti un financement supplémentaire de 9,5 millions € au profit de l’aide humanitaire au Soudan du Sud. Le financement sera géré par le Programme des Nations unies pour l’alimentation afin de fournir des vivres et un appui nutritionnel à plus de 700 000 personnes menacées par la famine qui sévit dans le pays.

Les bénéficiaires de cette aide sont principalement les femmes enceintes et allaitantes, les enfants âgés de moins de cinq ans et les réfugiés vivant dans le pays. Parmi ces bénéficiaires, 520 000 personnes recevront une allocation financière afin de se procurer les vivres sur les marchés locaux et permettre une injection de fonds dans les chaînes de production locale.

« Des millions de personnes au Soudan du Sud ont besoin d’aide alimentaire. Avec ce package d’aide, nous aidons les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l’Union européenne pour l’aide qui intervient à un moment critique », a affirmé Christos Stylianides (photo), le commissaire de l’Union européenne chargé de l’aide humanitaire et de la gestion des crises.

Environ 4,5 millions de personnes sont dans une situation d’insécurité alimentaire au Soudan du Sud. Un chiffre qui pourrait passer à 5,5 millions de personnes, d’ici janvier 2020.

Gwladys Johnson Akinocho



Lire aussi:

25/09/2019 - Les Pays-Bas allouent 28 millions $ à la résilience des systèmes alimentaires au Soudan, en Somalie et au Soudan du Sud