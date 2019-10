Mozambique: la Banque mondiale annonce 130 millions $ pour la reconstruction de logements détruits par les cyclones Idai et Kenneth

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale affectera 130 millions $, en faveur de la reconstruction des communautés affectées par les cyclones Idai et Kenneth. C’est ce qu’a annoncé l’institution, dans un communiqué publié la semaine dernière sur son site.

Ce nouveau financement devrait être accordé sous forme de dons via le « Guichet d'intervention en cas de crise » de l'Association internationale de développement (IDA). Il servira à la réparation et à la reconstruction de logements pour certaines communautés vulnérables, ainsi qu'à la reconstruction d'infrastructures publiques dans le pays.

Environ 15 000 unités de logement pour environ 75 000 bénéficiaires touchés par le cyclone à Sofala et Cabo Delgado seront financées par le projet, dans le cadre d'une approche de reconstruction communautaire résiliente.

Le nouveau projet sera également axé sur la réparation et la reconstruction de marchés, d'édifices gouvernementaux, d'unités publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la construction de sites multifonctionnels d'évacuation en cas d'inondation, ainsi que d'abris anticycloniques.

« Dans le cadre de son volet sur l’appui au secteur privé, le projet mettra en œuvre un mécanisme de subventions de contrepartie et une ligne de crédit pour soutenir la relance des entreprises et améliorer l'accès au financement. Ce volet ciblera les entreprises informelles, les micro et petites entreprises touchées par les catastrophes », a également indiqué l’institution.

Pour rappel, plus de 1,7 million de personnes ont été touchées par ces deux phénomènes météorologiques, avec des dommages et des pertes s'élevant à 3 milliards de dollars.

Moutiou Adjibi Nourou

Lire aussi:

03/05/2019 - La Banque mondiale va décaisser 545 millions $ en faveur du Mozambique, du Zimbabwe et du Malawi