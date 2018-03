La Banque mondiale octroie 10 millions $ à Sao Tomé et Principe pour des projets sociaux

(Agence Ecofin) - Sao Tomé et Principe bénéficiera d’un financement de 10 millions $ pour la mise en œuvre de projets sociaux, a indiqué ce mercredi un responsable de l’institution dans des propos relayés par Macauhub.

Ce financement vise à réduire les inégalités sociales et à lutter contre la pauvreté dans le pays, d’ici à 2023.

Ainsi, 50% du financement devrait servir à la construction de logements sociaux dans le pays. La deuxième partie de la somme devrait permettre de financer des cours de formation professionnelle ainsi que d’autres actions à mettre en œuvre par le ministère de l’emploi et des affaires sociales de Sao Tomé et Principe.

A terme, cela devrait bénéficier à plus de 2 500 familles de l’archipel et aux couches les plus démunies de la population.

Notons que ce financement s’ajoute à un précédent de 29 millions $ accordé par l’institution de Bretton Woods pour la mise en œuvre de projets dans le secteur énergétique.

Moutiou Adjibi Nourou (stagiaire)