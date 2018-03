Deuxième marche franchie pour la mise en œuvre de la couverture de santé universelle à Madagascar, avec le soutien d’Airtel Madagascar

( AIRTEL MADAGASCAR ) - La signature de la convention de partenariat pour la mise en place la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé entre le Ministère de la Santé Publique et Airtel Madagascar a eu lieu le 06 Mars. Cette convention a été signée par le Directeur Général d’Airtel Madagascar, Maixent BEKANGBA et le Directeur Général de la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé, Monsieur Guy ANDRIANTSARA, avec l’approbation du Ministre de la Santé Publique, le Professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo.

Ce partenariat permettra en effet de contribuer à l’atteinte de l’objectif de la Couverture Santé Universelle qui est, entre autre, de protéger les individus et leur famille contre les risques financiers liés à leur accès au service de la santé. En prenant en charge les dépenses des ménages liées à la santé, il facilite ainsi l’accès de la population à cette couverture santé grâce à la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé.

Si aujourd’hui encore, seulement 8% de la population dispose d’une couverture sanitaire basée sur les assurances, cet engagement du Ministère de la Santé Publique avec les opérateurs économiques privés, permet de tendre vers la disponibilité effective de la population en service de santé de qualité.

L’exposition aux risques ayant une incidence sur la santé de la population malgache sera réduite grâce à sa participation indolore dans la Caisse Nationale de Solidarité pour la Santé, comme le stipule l’un des objectifs spécifiques de la Couverture Santé Universelle. L’Etat malgache, par le biais du Ministère de la Santé Publique œuvre dans ce sens avec ses partenaires afin de pouvoir offrir une qualité de soins à sa population. La mise en place des services à valeur ajoutée, objet même des conventions avec les partenaires en téléphonie mobile, contribuera ainsi à l’atteinte de cet objectif.

En tant qu’opérateur fidèle à ses valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect, Airtel Madagascar s’engage dans une démarche de progrès continu visant à souder les liens qui l’unissent avec les Malgaches. Plus de 80% de la population bénéficient actuellement du réseau d’Airtel et ce partenariat avec le Ministère de la santé est un pas de plus vers le maintien des efforts fournis pour le bien-être de ses concitoyens.