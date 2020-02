Faim zéro au Niger : un plan stratégique à 1 milliard $ validé par le PAM

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration du Programme alimentaire mondial (PAM) vient d’approuver le plan stratégique pays pour la période 2020-2024 en faveur du Niger, a annoncé le directeur pays du PAM au Niger, Sory Ouane, lors de la signature d’un accord de partenariat technique et financier, le 3 février 2020 à Niamey.

D’un montant de plus d’un milliard de dollars (626,6 milliards FCFA), ce plan qui a été élaboré par le PAM, le gouvernement du Niger et les partenaires, a pour but d’aider le pays à atteindre son objectif de faim zéro. Ceci, en fournissant une assistance alimentaire et nutritionnelle intégrée aux personnes touchées par une crise, à savoir : les réfugiés, personnes déplacées, membres des communautés hôtes et rapatriés.

Ce plan cible plus de 5,5 millions de personnes vulnérables en cinq ans.

« En 2020, nous estimons que nos opérations d’urgence cibleront environ 1,6 million de personnes affectées par les crises et catastrophes, qu’elles soient d’origines climatique ou humaine. Nous espérons que les ressources qui restent à mobiliser avec le soutien du gouvernement seront à la hauteur de ce défi », espère le représentant du PAM.

Lire aussi:

Les Etats-Unis allouent plus de 91 milliards de FCFA pour le développement de la sécurité alimentaire au Niger pendant 5 ans