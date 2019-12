L'ONU veut mobiliser 29 milliards $ en 2020 pour venir en aide à 109 millions de personnes vulnérables

(Agence Ecofin) - L’Organisation des Nations unies envisage de mobiliser 29 milliards $ auprès des donateurs en 2020, pour venir en aide à 109 millions de personnes vulnérables.

Dans son rapport intitulé Global Humanitarian Overview (GHO), l’institution indique que cet objectif record devrait permettre de répondre à une hausse prévue du nombre de personnes vulnérables dans le monde. Au total en 2020, 168 millions de personnes à travers le monde auront besoin d’aide humanitaire et de protection. Une situation due d’après l’ONU, aux conflits prolongés, aux phénomènes climatiques extrêmes, et à l’effondrement de certaines économies qui ont poussé des millions de personnes aux limites de la survie.

« La vérité brutale est que l’année 2020 sera difficile pour des millions de personnes. La bonne nouvelle est que la réponse humanitaire s’améliore, est plus efficace et plus rapide pour atteindre les plus vulnérables, y compris les femmes, les enfants et les personnes en situation de handicap », a à cet effet déclaré Mark Lowcock (photo), secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires.

En 2019, 16 milliards $ ont été mobilisés par les bailleurs de fonds pour venir en aide à 64% des personnes ciblées à travers des plans de réponses humanitaires dans 22 pays.

Moutiou Adjibi Nourou