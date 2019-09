Afrique australe : près de 12 millions de personnes menacées par l’insécurité alimentaire d’ici mars 2020

(Agence Ecofin) - Selon les Nations unies, 9,2 millions de personnes sont en proie à l’insécurité alimentaire en Afrique australe. Un nombre qui pourrait passer à 12 millions d’ici mars 2020.

Actuellement, les principaux pays concernés selon l’organisation, sont le Zimbabwe avec 2,3 millions de personnes exposées, la Zambie (1,7 million), le Mozambique (1,6 million), l’Angola (1,1 million) et le Malawi (1,1 million).

« Certaines parties de l’Afrique australe ont enregistré leur plus bas niveau de pluviométrie depuis 1981. D’autres ont subi des dégâts causés par les cyclones Idai et Kenneth, ce qui a mené à l’insécurité alimentaire, à la malnutrition et à la propagation des maladies dans de nombreux pays », a affirmé l’organisation dans un communiqué.

En raison de cette situation, certains pays comme l’Angola ou le Zimbabwe devront importer 3,5 millions de tonnes de céréales pour combler le déficit engendré dans leur production par les aléas climatiques, selon un rapport produit en juillet par la Communauté de développement de l’Afrique australe. Le coût élevé de ces importations risque en outre d’accroître le taux d’inflation dans certains de ces pays, augmentant la pression financière des populations.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

19/08/2019 - Zambie : pas de crise alimentaire et pas besoin d’aide extérieure pour faire face à la pire sécheresse depuis 1981