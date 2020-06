Cameroun : la Banque mondiale accorde un prêt de 75 millions $, pour l’autonomisation de la femme sahélienne

(Agence Ecofin) - Le 28 mai 2020, les administrateurs de la Banque mondiale ont approuvé un prêt de 376 millions de dollars (plus de 221 milliards FCFA), au titre du 4e financement additionnel du Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel (SWEDD).

La phase 2 de ce projet, objet du financement susmentionné, apprend-on officiellement, permettra d’intensifier les activités en cours en Côte d’Ivoire, au Mali, en Mauritanie et au Tchad, puis de les étendre au Cameroun et la Guinée. À en croire la Banque mondiale, la part du Cameroun dans la cagnotte totale est de 75 millions de dollars, soit 44 milliards FCFA.

« L’ambition du Cameroun à l’horizon 2035 mise sur une population en bonne santé et instruite pour concrétiser l’énorme potentiel du pays au service d’une prospérité partagée […] Toutefois, en raison des mariages d’enfants, des grossesses précoces et fréquentes et des abandons scolaires prématurés, les filles, de même que leurs futurs enfants sont exposés à un risque accru de problèmes de santé et une diminution importante de leur accès à l’éducation et de leurs perspectives de revenus à l’âge adulte. Le SWEDD 2 agira comme un levier d’autonomisation des filles et de renforcement du capital humain et se focalisera dans un premier temps sur trois régions : l’Extrême-Nord, le Nord et l’Adamaoua, où environ 700 000 filles âgées de 10 à 19 ans sont exposées à ces risques », précise Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Cameroun.

BRM