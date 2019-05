ITN-T Corporation va déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire

(Agence Ecofin) - La société américaine Internet on Television Corporation (ITN-T Corporation), spécialisée dans l’inclusion financière, médicale et technologique aux populations des pays émergents, va déployer des services de télémédecine en Côte d’Ivoire. L’entreprise s’est vue attribuer ce contrat par la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire (Fenascovici), forte de plus d'un million de membres, qui veut leur fournir un ensemble de services s'étendant du domaine bancaire à celui de la télémédecine.

A travers ITN-T Corporation, il est donc prévu la mise en place de points de service santé (point of care) au coeur des plantations avec des stations de téléconsultation et un plateau médical à distance constitué de près de 160 médecins. Le potentiel est estimé à 1 500 points de service santé sur 3 ans.

Le projet est entré dans sa phase de préproduction avec un contrat pilote permettant de valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour garantir la qualité des services. Le déploiement des premiers équipements de production est prévu pour la seconde moitié de 2019, sur la base d'un contrat qui devrait être finalisé d'ici la fin du mois de juin.

Pour le succès de son contrat ivoirien, ITN-T Corporation s’est offert les services technologique de Visiomed Group. La société mettra sa station de téléconsultation mobile et connectée, développée sur la base de son produit phare, le VisioCheck, à la disposition d’ ITN-T Corporation.