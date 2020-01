La star Wyclef Jean a levé 25 millions de dollars pour créer un service d’édition musicale en Afrique

(Agence Ecofin) - La star haïtienne Wyclef Jean a levé 25 millions de dollars pour lancer un service d'édition musicale en Afrique, dans les Caraïbes et dans plusieurs régions émergentes du monde. L’artiste compte lancer le service via sa société d’édition Carnival World Music Group.

Wyclef Jean souhaite aider les artistes africains à rendre leurs créations accessibles au monde, tout en satisfaisant la demande, de plus en plus forte, de contenus musicaux sur le continent.

« La demande de musique en provenance d'Afrique et d'autres régions en développement est en augmentation, et les créateurs de ces zones méritent de faire partie du marché international. Il est nécessaire qu'ils aient un accès libre aux options mondiales d'édition et de distribution qui protègent leurs droits et garantissent qu'ils soient payés équitablement », a déclaré le chanteur.

D’après la star, le projet sera lancé cette année et permettra également de révéler de nouveaux talents en donnant une exposition mondiale à leur travail.

