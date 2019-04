Avec ClickOnSite, Orange a fait d'ITD un allié dans le renforcement de son réseau en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe télécom Orange a annoncé en février dernier des revenus 2018 en hausse de 160 millions d’euros pour l’Afrique Moyen Orient. La société est passée de 5,030 milliards d’euros en 2017 à 5,190 milliards d’euros en 2018, grâce à des investissements stratégiques au cours de l’année. Investissements qui se sont traduits notamment par l’extension réseau ou encore le déploiement de la 4G dans 12 pays d’Afrique et du Moyen-Orient, et dans lesquels la société IT-Development (ITD) a joué son rôle, via sa solution ClickOnSite.

« L’application ClickOnSite est utilisée avant tout pour véhiculer/soutenir les bonnes pratiques du groupe en matière de déploiement, c’est-à-dire de construction des sites qui portent les antennes relais. Elle permet de standardiser les méthodes et de collecter les informations des différents intervenants (en interne mais aussi avec les sous-traitants). La centralisation des données permet de trouver l’information facilement et de mieux la partager. Le retour sur investissement est toujours difficile à mesurer mais travailler de façon organisée grâce entre autre à un tel outil permet de gagner en performance. Construire les sites plus vite permet aussi de rendre disponible le service plus tôt pour les abonnés », explique Orange.

Avec ClickOnSite, l’entreprise télécoms contrôle l’ensemble des sites du réseau et, pour chacun d’eux, les informations sur le génie civil du site, la solution radio déployée et la solution transmission. Il y a aussi l’ordonnancement et la chronologie des tâches qui concourent à un bon suivi de projet. C’est un outil de suivi centralisé, qui fédère les différentes actions intervenant dans le processus de déploiement. La solution permet aux techniciens sur le terrain ou aux responsables projets de leur bureau, de gérer plus efficacement les déploiements de nouveaux sites, les reconfigurations et ajouts de technologies (4G ou 5G par exemple), le cycle de vie des actifs et les opérations de maintenance préventives.

« L’outil est utilisé pour optimiser le déploiement des sites par les équipes techniques (…) ce n’est pas un outil de « troubleshooting » client, dans le sens d’un outil d’aide à la résolution des incidents. Il n’y a pas de lien direct entre un client qui appelle pour un incident réseau et l’utilisation de l’outil pour résoudre sa plainte individuelle. Ce n’est pas un outil de relation client. Toutefois, le lien se fait à un niveau plus stratégique en amont : en effet, nous faisons le lien de l’ensemble de la voix du client (au niveau statistique) et la priorisation des actions réseau », précise Orange.

ME