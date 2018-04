Nigeria : le service de streaming Music + conclut un accord avec Sony Music pour distribuer son contenu dans la République fédérale

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, Music +, le service de streaming musical de l’opérateur de télécommunications MTN, a conclu un partenariat avec Sony Music Entertainment, pour distribuer sur sa plateforme, dans la République fédérale, du contenu du catalogue du label. Cet accord entre Music + et Sony Music Entertainment, qui constitue avec Universal Music Group et Warner Music Group, les trois majors de l’industrie musicale mondiale, fait passer un palier au service de streaming qui rehausse son offre avec des titres de stars internationales.

Cet accord pour lequel les négociations auraient débuté en janvier dernier, semble ravir les deux parties. « Après avoir déployé une plateforme musicale offrant un service à valeur ajoutée à nos abonnés, tout en créant une importante source de revenus pour les artistes, ce partenariat nous offre de nouvelles possibilités », a déclaré Richard Iweanoge, directeur de la communication et de la marque chez MTN Nigeria.

« Sony Music Entertainment est très enthousiaste, concernant ce partenariat stratégique avec Music+. Il était très important pour nous de conclure un accord avec un partenaire partageant notre passion pour la croissance du marché de la musique grâce à un service digital innovant. Avec sa passionnante plateforme de streaming musical et sa large base d’abonnés, Music + est une vitrine de l’incroyable potentiel du marché, autant pour les artistes locaux nigérians que pour les artistes internationaux », a expliqué Michael Ugwu, directeur de Sony Music Entertainment pour l’Afrique de l’Ouest.

Le marché du streaming musical africain s’annonce de plus en plus concurrentiel, avec cet accord qui suit, de quelques mois, celui conclu entre Warner Music group et le service kényan Mdundo, et de quelques semaines l’arrivée de Spotify en Afrique subsaharienne.

Servan Ahougnon