Tanzanie: le gouvernement décide de taxer la fourniture de contenus sur Internet

(Agence Ecofin) - Le gouvernement de la République de Tanzanie, dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les communications électroniques et postales, a imposé des frais pour la fourniture de contenus en ligne.

Désormais, les blogueurs devront, par exemple, payer 100 000 shillings (44,21 dollars US) pour demander une licence de service de contenus en ligne, valable trois ans. A cela s’ajoutent 1 000 000 shillings (442,16 dollars US) pour les frais initiaux de licence, 1 000 000 shillings pour les frais de licence annuelle. Soit près de 900 dollars US. Après trois ans, le blogueur qui voudra renouveler sa licence, devra débourser 1 000 000 shillings.

Pour les promoteurs de web télé, ils devront payer 50 000 shillings (22,10 dollars US) pour demander une licence valable trois ans. A cela s’ajoutent 200 000 shillings (88,43 dollars US) pour les frais initiaux de licence, 200 000 shillings pour les frais de licence annuelle. Soit près de 200 dollars US. Après trois ans, le promoteur qui voudra renouveler sa licence devra débourser 200 000 shillings. Ce sont les mêmes montants pour les promoteurs de web radio.

Les blogueurs et les promoteurs de web radio et télé devront fournir une série de détails personnels aux autorités publiques pour mener leurs activités sur la toile. Une série de contenus interdits, considérés comme sources de troubles à l’ordre public et à la sécurité, a été dressée par les autorités tanzaniennes pour prévenir tout abus via ces outils d’information sur Internet.

Pour les promoteurs de cybercafé, qui détiennent des ordinateurs à travers lesquels des individus pourraient fournir des services de contenus en ligne, les autorités leur ont demandé de prendre certaines mesures de précaution comme l’installation de caméra de surveillance. Ils devront enregistrer et archiver toutes les activités à l’intérieur de ces établissements.

En cas de violation des dispositions de la réglementation sur les communications électroniques, le contrevenant s’expose à une amende d'au moins cinq millions de shillings tanzaniens (2210,80 dollars US) ou à l'emprisonnement pour une durée de pas moins de douze mois. Ou les deux peines à la fois.

Muriel Edjo