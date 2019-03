Afrique : le service de streaming musical Boomplay signe un accord de partenariat avec Warner Music Group

(Agence Ecofin) - Boomplay, l’un des principaux services de streaming musical du continent africain, vient d’annoncer un accord avec Warner Music Group. Ce partenariat permettra à la plateforme de streaming de distribuer le contenu de la « major » de l’industrie musicale sur les marchés couverts par Boomplay. Il s’agit entre autres du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, du Rwanda, du Sénégal, de la Tanzanie, de l'Ouganda et de la Zambie.

« Nous sommes heureux de nous associer à Boomplay pour présenter la musique de nos incroyables artistes à des millions d'auditeurs à travers l'Afrique. Le service de streaming a déjà une portée considérable sur tout le continent, mais il continue à se développer de manière exponentielle. C'est une occasion à ne pas manquer pour nos artistes de faire une nouvelle légion de fans.», a déclaré Alfonso Perez-Soto, vice-président exécutif Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique chez Warner Music.

« Les accords majeurs conclus avec des partenaires de renommée internationale tels que Warner Music continuent de nous rapprocher de notre objectif de construire la plus grande et la plus fiable plateforme de distribution de musique en ligne en Afrique.», a confié pour sa part, le Chinois Joe He, PDG de Boomplay.

En novembre 2018, Boomplay avait conclu un acord avec Universal Music Group, une autre major de l’industrie musicale.

Servan Ahougnon