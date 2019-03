Afrique du Sud : YouTube Music lance ses activités dans le pays

(Agence Ecofin) - YouTube Music vient d’annoncer le lancement de ses services en Afrique du Sud. Le service de streaming musical sera disponible pour 59,99 rands par mois, après les 3 mois gratuits que propose la filiale d’Alphabet pour son installation dans le pays.

YouTube Music propose des clips musicaux, des albums officiels, des concerts, des paroles de chansons et de nombreux contenus exclusifs liés à l’industrie musicale. « YouTube Music offre un certain nombre de fonctionnalités que les amateurs de musique apprécieront vraiment. L’écran d'accueil s'adapte pour fournir des recommandations basées sur ce que vous avez écouté avant, votre position géographique et ce que vous faites.», ajoute Asha Patel, responsable du marketing de Google Afrique du Sud.

L’application permet également, lorsque la connexion Internet n’est pas optimale, de télécharger le contenu pour le voir plus tard.

Servan Ahougnon