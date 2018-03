Algérie: selon Houda-Imane Feraoun, la mauvaise qualité de service data perdure à cause de l'incompétence des techniciens

(Agence Ecofin) - La ministre algérienne de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun (photo), a déclaré que la mauvaise qualité du service Internet perdure en Algérie à cause de l’incompétence des techniciens locaux. S’exprimant le 12 mars 2018, devant la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications de l’Assemblée populaire nationale (APN), la ministre a expliqué que le problème découle du manque de formation adéquate. D’après elle, les diplômés de l’université algérienne « reçoivent une formation strictement théorique » qui ne cadre pas toujours avec les réalités du terrain.

La qualité de la formation des techniciens télécom algériens est un problème que décrie Algérie Telecom depuis plusieurs années déjà. L’opérateur historique, à travers son ex-président directeur général, Azouaou Mehmel, s’est plaint plusieurs fois au cours des années précédentes de l’absence de techniciens locaux qualifiés à même de l’accompagner dans la réalisation de ses grands projets télécoms.

Pour répondre à ses besoins en sous-traitants qualifiés, la société publique a été obligée depuis 2011 de mettre sur pied un accord de formation de ces derniers avec l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej). L’accord de formation fonctionne car plus de 1 000 personnes ont été formées. Mais ce nombre demeure faible au regard de la forte demande en compétences à travers le pays.

Selon la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, la mauvaise qualité du service Internet n’est pas le seul problème qui résulte de la mauvaise formation des techniciens locaux. L’amélioration de la qualité du service postal se heurte également à cette réalité.

