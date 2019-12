Boomplay acquiert le contenu du plus grand réseau d’artistes indépendants au monde pour le public africain

(Agence Ecofin) - En Afrique, le service de streaming Boomplay vient d’ajouter à son catalogue le contenu de plus de 20 000 artistes indépendants. L’entreprise y est arrivée en signant un accord de collaboration avec le réseau Merlin, qui représente la plus grande concentration d’artistes indépendants dans le monde.

Cet accord de collaboration permet à Boomplay d’augmenter significativement son catalogue et de proposer une des offres de streaming musical les plus variées du continent.

« Nous sommes ravis de travailler avec Merlin et d'introduire le plus grand réseau mondial de labels indépendants en Afrique », s’est réjoui Phil Choi, directeur du contenu et de la stratégie de Boomplay.

Cet accord intervient seulement quelques jours après que Boomplay a conclu un accord de collaboration avec Sony Music. Désormais, le service de streaming, qui affichait son ambition de disposer du plus grand catalogue accessible en Afrique, compte parmi ses partenaires toutes les « majors » de l’industrie musicale et le plus grand réseau d’artistes indépendants.

Servan Ahougnon