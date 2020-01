Opera signe un accord de partenariat avec la plateforme musicale Mdundo

(Agence Ecofin) - Le navigateur Opera a signé un accord de partenariat avec la plateforme de partage de musique africaine Mdundo. L’accord permettra aux utilisateurs d’Opera d'accéder, d'écouter et de télécharger gratuitement du contenu musical sur la plateforme.

Cet accord permettra notamment aux utilisateurs d’Opera sur smartphone d’accéder à un catalogue de chansons représentatives de l’industrie musicale africaine et de ses nouveaux standards de qualité.

« Mdundo a changé la façon dont les gens écoutent de la musique sur leur téléphone intelligent. Maintenant avec le support de Mdundo dans Opera Mini, les amateurs de musique peuvent accéder à un catalogue qui comprend les meilleurs artistes locaux, les chansons les plus populaires de leur pays, et la plateforme d'artistes locaux indépendants qui connaît la plus forte croissance », a déclaré Michael Gray, le directeur du développement des produits d'Opera Mini Africa.

Mdundo offrira une exposition mondiale à des artistes encore sur le point de passer le palier qui leur permettra d’être comptées parmi les plus grandes stars de la musique africaine.

Servan Ahougnon